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20 июня 2026 в 13:00

Вместо скучной гречки — «Птичье молоко» с сыром и луком: и на гарнир, и в пост, и просто так

Фото: D-NEWS.ru
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Беру гречку, лук и творожный сыр — и за 40 минут варю кашу «Птичье молоко», которая получается сливочной, нежной и совсем не похожей на обычную. Обжариваю лук, добавляю промытую гречку, заливаю водой, солю, варю 30 минут, а за 10 минут до конца добавляю жареный лук и сливочный сыр. Даю настояться 20 минут — и блюдо готово. Получается обалденная вкуснятина: тающая, ароматная гречка с луковой сладостью и сырной нежностью, которую обожают и дети, и взрослые.

Для приготовления вам понадобится: 250 г гречки, 650 мл воды, 300 г лука, 0,5 ч. ложки соли, 150 г творожного сливочного сыра, 30 г сливочного масла. Лук нарежьте кубиками, обжарьте до золотистости. Промойте гречку, засыпьте в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль, варите 20 минут. Затем добавьте лук и сыр, перемешайте, варите еще 10 минут. Оставьте на плите (или в мультиварке на подогреве) на 20 минут. Перед подачей добавьте сливочное масло. Подавайте горячей как самостоятельное блюдо или гарнир.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту гречку «Птичье молоко». Даже те, кто не любит гречку, просили добавки. Кстати, вместо творожного сыра можно взять плавленый — вкус станет другим, но тоже очень вкусным. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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