08 февраля 2026 в 05:46

Вместо салатов с крабовыми палочками делаю горячие бутерброды: суперзавтрак и вкусняшка к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Вместо салатов с крабовыми палочками готовлю горячие бутерброды. Это суперзавтрак и вкусняшка к чаю. В процессе запекания сыр плавится в тягучую, золотистую корочку, а начинка из становится сочной и нежной.

Для приготовления понадобится: 8–10 ломтиков белого хлеба, 1 упаковка крабовых палочек, 1 средний помидор, 200 г твердого сыра, 3–4 ст. л. майонеза, соль, перец по вкусу, зелень по желанию. Разогрейте духовку до 180–200°C. Крабовые палочки мелко нарежьте кубиками. Помидор очистите от семян и мелко нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте крабовые палочки, помидор, сыр, майонез, соль, перец и мелко нарубленную зелень. Перемешайте. Ломтики хлеба выложите на противень, застеленный пергаментом. Равномерно распределите начинку на каждый ломтик, слегка прижимая. Отправьте противень в разогретую духовку. Запекайте 10–12 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится, а края хлеба не станут хрустящими. Подавайте горячими сразу же, можно украсить зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить яичный конвертик с растекающимся желтком: понадобятся только яйца и соль.

Проверено редакцией
