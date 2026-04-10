Вместо привычной пасхи — неаполитанская пастьера: начинка, как у чизкейка, а тесто рассыпчатое, тает во рту

Беру муку, масло и рикотту — и готовлю пастьеру, неаполитанский пасхальный пирог, который традиционно пекут в Италии. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для тех, кто хочет удивить гостей итальянской классикой без сложных ингредиентов.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое песочное тесто с хрустящей корочкой, внутри — нежная начинка из творога, заварного крема, цукатов и апельсиновой цедры, а сверху — решетка из теста, которая делает пирог похожим на произведение искусства.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 180 г масла, 130 г сахара, 3 яйца, разрыхлитель, соль; для начинки — 500 г рикотты, 4 желтка, 1 ст. л. крахмала, 250 мл молока, ванильный сахар, апельсиновая цедра, лимонные цукаты, корица. Замесите тесто, разделите на две части, охладите.

Приготовьте заварной крем на желтках, крахмале и молоке. Смешайте с рикоттой, сахаром, цедрой, цукатами и корицей. Раскатайте тесто, выложите в форму, заполните начинкой, накройте полосками теста в виде решетки. Выпекайте при 180 °С 1,5 часа. Остудите и уберите в холодильник на 2 часа. Пастьера — это любовь с первого куска.

