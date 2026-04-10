10 апреля 2026 в 12:00

Сбежавшего из СИЗО россиянина задержали спустя 28 лет

Сотрудники ФСИН поймали сбежавшего из СИЗО 28 лет назад россиянина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники ФСИН задержали осужденного, совершившего побег из СИЗО в Черкесске, сообщили в пресс-службе ФСИН России. В публикации уточняется, что мужчина скрывался 28 лет — он обосновался на территории Нижегородской области, использовав поддельные документы.

В 1998 году пятеро осужденных, находясь в камере СИЗО-1 Черкесска, спилили оконные решетки и совершили групповой побег из учреждения. В том же году трое из них были задержаны, один погиб в ходе бандитского конфликта. Однако одному из сбежавших удавалось скрываться от правосудия на протяжении 28 лет, — рассказала пресс-служба.

В ведомстве добавили, что в прошлом россиянин был осужден за разбой и кражу. Беглеца с поддельными документами поймали благодаря работе сразу двух территориальных органов ФСИН. На допросе мужчина признался, что он не тот, за кого себя выдает. Дактилоскопия подтвердила личность разыскиваемого осужденного и он отправился обратно в СИЗО.

Ранее стало известно, что шестерых заключенных, сбежавших из спецвагонов поезда Томск — Адлер в Чувашии, задержали недалеко от поселка Ибреси. Пятерых беглецов нашли в деревне Шоркасы, шестого — в жилом массиве Черноречка, неподалеку от станции, где произошел побег.

