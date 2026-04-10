10 апреля 2026 в 11:59

В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель

Депутат Колунов: оплатить ЖКУ за апрель можно до 15 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне могут оплатить ЖКУ за апрель до 15 мая, заявил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он напомнил, что с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты соответствующих услуг сдвинули на пять дней вперед.

Соответственно, россияне имеют полное право оплатить апрельскую платежку до 15 мая. Никакие праздники не помешают. И если раньше я бы рекомендовал оплачивать платежку до майских праздников, так как 10-е число выпадало на праздничный день, то сегодня крайний срок выпадает на рабочие дни. Никаких проблем с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний не должно быть, — отметил Колунов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал ввести в России единые требования к уведомлению граждан о причинах роста платежей за ЖКУ. Он предложил изменить статью 155 Жилищного кодекса, чтобы повысить прозрачность соответствующих начислений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Невозможно подобрать слова»: Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле
Трагедия с пропавшими туристами на Камчатке: что известно к 10 апреля
Песков назвал Пасху святым праздником для РФ и Украины
Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов
Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana
Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом
«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля
Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены
СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных
Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в рейдерском захвате
В Кремле дали комментарии насчет действий Британии из-за подлодок России
В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной
Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко
ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось
На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков
Названо условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
