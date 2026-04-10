В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель Депутат Колунов: оплатить ЖКУ за апрель можно до 15 мая

Россияне могут оплатить ЖКУ за апрель до 15 мая, заявил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он напомнил, что с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты соответствующих услуг сдвинули на пять дней вперед.

Соответственно, россияне имеют полное право оплатить апрельскую платежку до 15 мая. Никакие праздники не помешают. И если раньше я бы рекомендовал оплачивать платежку до майских праздников, так как 10-е число выпадало на праздничный день, то сегодня крайний срок выпадает на рабочие дни. Никаких проблем с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний не должно быть, — отметил Колунов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал ввести в России единые требования к уведомлению граждан о причинах роста платежей за ЖКУ. Он предложил изменить статью 155 Жилищного кодекса, чтобы повысить прозрачность соответствующих начислений.