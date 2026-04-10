Стало известно, как норовирус мог попасть в воду в Муроме

Норовирус мог попасть в воду в Муроме из-за подъема грунтовых вод

Норовирус, который, по предварительным данным, мог стать причиной массового отравления жителей округа Муром, мог попасть в водопроводную воду из-за большого подъема грунтовых вод, рассказали РИА Новости в силовых структурах. Собеседник агентства пояснил, что трубы «не всегда новые».

Из-за паводка с грунтовыми водами, естественно, не очищенными, могло что-то попасть в водопровод. Трубы не всегда новые, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что число заразившихся острой кишечной инфекцией в округе Муром Владимирской области увеличилось до 385 человек. На данный момент госпитализированы 32 ребенка, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Роспотребнадзор сейчас занимается установлением причины подъема заболеваемости, взяты пробы воды для анализа.

До этого глава округа Евгений Рычков допустил, что причиной массового отравления жителей округа Муром во Владимирской области, по предварительным данным, стал норовирус. По данным пресс-службы регионального правительства, очаги заражения не связаны с ремонтом канализации.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

