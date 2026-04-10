Число отравившихся в Муроме резко увеличилось

Число отравившихся в Муроме увеличилось до 385 человек

Число заразившихся острой кишечной инфекцией в округе Муром Владимирской области увеличилось до 385 человек, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале. В публикации говорится, что 188 из пострадавших несовершеннолетние.

На территории округа Муром уже зарегистрировано 375 случаев острой кишечной инфекции, среди обратившихся — 188 детей, 187 взрослых, — указали авторы сообщения.

Для оказания помощи несовершеннолетним в Муромской районной детской больнице развернуто 32 койки. На данный момент госпитализированы 32 ребенка, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

И. о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева отметила, что в наличии имеется 195 доз вакцины против гепатита А, и прививочные мероприятия уже начаты. Взрослые пациенты госпитализированы в Центральную районную больницу №2, где сейчас находятся 38 человек с состоянием средней степени тяжести.

До этого глава округа Евгений Рычков заявил, что причиной массового отравления жителей округа Муром во Владимирской области, по предварительным данным, стал норовирус. По его словам, патоген передается как обычный грипп.