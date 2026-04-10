Число отравившихся в Муроме резко увеличилось

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 11:32

Число отравившихся в Муроме увеличилось до 385 человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число заразившихся острой кишечной инфекцией в округе Муром Владимирской области увеличилось до 385 человек, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале. В публикации говорится, что 188 из пострадавших несовершеннолетние.

На территории округа Муром уже зарегистрировано 375 случаев острой кишечной инфекции, среди обратившихся — 188 детей, 187 взрослых, — указали авторы сообщения.

Для оказания помощи несовершеннолетним в Муромской районной детской больнице развернуто 32 койки. На данный момент госпитализированы 32 ребенка, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

И. о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева отметила, что в наличии имеется 195 доз вакцины против гепатита А, и прививочные мероприятия уже начаты. Взрослые пациенты госпитализированы в Центральную районную больницу №2, где сейчас находятся 38 человек с состоянием средней степени тяжести.

До этого глава округа Евгений Рычков заявил, что причиной массового отравления жителей округа Муром во Владимирской области, по предварительным данным, стал норовирус. По его словам, патоген передается как обычный грипп.

Регионы
Россия
Владимирская область
Муром
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»
Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП
Сбежавшего из СИЗО россиянина задержали спустя 28 лет
«Одноклассники» выяснили, как россияне готовятся к Пасхе
«Будет очень сложно»: Зеленский о ближайшем будущем Украины
В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель
Названа причина разделения туристической группы на Камчатке
Путин назначил послом России в Непале Алексея Суровцева
Стало известно, когда новый роман Пелевина поступит в продажу
Продажи машин бренда Haima завершились в России
«Еще тысячу тел»: на Западе пришли в ужас от действий Зеленского
Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену
Врач объяснил, от чего зависит степень вреда алкоголя для здоровья
Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии
«Даже запах оттуда могильный»: Куклачев поставил мрачный диагноз Европе
Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Сбежавшие из поезда в Чувашии заключенные пойманы
Психолог объяснила, как помочь школьнику найти мотивацию
Уровень воды в реке Ишим стремительно идет к критической отметке
Власти Молдавии запретили концерты трех артистов
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.