Приготовил этот пирог в пост и теперь не могу остановиться — про мясо можно забыть

Я всегда считал, что без яиц и масла пирог будет сухим. Этот рецепт заставил меня изменить мнение. Увариваю грибной бульон до концентрированной эссенции — это тот самый трюк, который делает начинку невероятно глубокой.

Ингредиенты

Для теста: 1,2 кг муки, 30 г дрожжей, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 600 мл воды, 100 мл растительного масла.

Для начинки: 500 г квашеной капусты, 100 г сушеных грибов, 2 луковицы, пучок зеленого лука, 100 мл грибного отвара, растительное масло для жарки.

Как готовлю

Сначала замешиваю пушистое дрожжевое тесто и отправляю его в тепло подниматься.

Тем временем берусь за начинку: обжариваю лук до карамельного цвета, добавляю размоченные и нарезанные лесные грибы.

Самое важное — увариваю грибной отвар до концентрированного бульона и добавляю его к обжаренной квашеной капусте — так начинка становится сочной и невероятно ароматной.

Раскатываю тесто, выкладываю начинку, плотно защипываю края и делаю в верхнем слое несколько отверстий для пара.

Перед выпечкой смазываю поверхность крепким чаем — для глянцевой золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.