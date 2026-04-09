Нутрициолог рассказала о невероятной пользе обычной картошки

Картофель содержит большее количество калия по сравнению с бананами, заявила NEWS.ru клинический нутрициолог, биохимик Виолетта Оганесян. Таким образом, по ее словам, овощ снабжает организм электролитами, которые важны для работы нервов и мышц.

Картофель — богатый источник витамина С. Одна средняя очищенная картофелина сорта «рассет» содержит около 25% от рекомендуемой суточной нормы. Он необходим для роста и восстановления тканей и действует как антиоксидант, укрепляя иммунитет и защищая от хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак. Клубнеплод богат фенольными соединениями, помогающими уменьшить воспаление и регулировать функцию иммунной системы. Он содержит больше калия, чем бананы. Это электролит, необходимый клеткам нервов и мышц для нормального функционирования, а также помогает контролировать кровяное давление, — поделилась Оганесян.

Она добавила, что картофель также содержит витамин B6 в умеренных количествах, который важен для здоровья сердца и нервной системы. При этом, по словам нутрициолога, одна средняя запеченная картофелина с кожурой обеспечивает от 10 до 20% суточной нормы клетчатки.

