09 апреля 2026 в 06:20

Нутрициолог рассказала о невероятной пользе обычной картошки

Картофель содержит большее количество калия по сравнению с бананами, заявила NEWS.ru клинический нутрициолог, биохимик Виолетта Оганесян. Таким образом, по ее словам, овощ снабжает организм электролитами, которые важны для работы нервов и мышц.

Картофель — богатый источник витамина С. Одна средняя очищенная картофелина сорта «рассет» содержит около 25% от рекомендуемой суточной нормы. Он необходим для роста и восстановления тканей и действует как антиоксидант, укрепляя иммунитет и защищая от хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак. Клубнеплод богат фенольными соединениями, помогающими уменьшить воспаление и регулировать функцию иммунной системы. Он содержит больше калия, чем бананы. Это электролит, необходимый клеткам нервов и мышц для нормального функционирования, а также помогает контролировать кровяное давление, — поделилась Оганесян.

Она добавила, что картофель также содержит витамин B6 в умеренных количествах, который важен для здоровья сердца и нервной системы. При этом, по словам нутрициолога, одна средняя запеченная картофелина с кожурой обеспечивает от 10 до 20% суточной нормы клетчатки.

Ранее нутрициолог Алла Макарова заявила, что зелень, остающаяся от моркови и свеклы, включая листья ботвы, не должна отправляться в мусорное ведро. По ее словам, эти части овощей также обладают полезными свойствами для организма.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список возможных заработков для подростков с 12 лет
Юрист объяснила, в каких случаях опоздание может привести к увольнению
США обсуждают переброску войск НАТО ближе к границам России
Онколог объяснила, как распознать раковую родинку
Освобождение Славянска и Краматорска: успехи ВС РФ к утру 9 апреля
Водителям напомнили о важном правиле дорожного движения
Гастроэнтеролог рассказала о правилах питания на Пасху
В Туве объявлен день траура по первому президенту Ооржаку
В Приморье задержали мужчину по делу о госизмене
Минэкономразвития предложило закрепить цены на маркетплейсах
Названо оптимальное время отхода ко сну для контроля веса
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 апреля
В США нашли новые могилы воевавших на Украине американских наемников
Бузова, Шаляпин, грустная Жасмин: фото с церемонии вручения премии «Жара»
Союзники Трампа засомневались в его адекватности
Эксперт рассказал, кто в России может получать пенсию более 500 тыс. рублей
Адвокат рассказал, на что имеют право заключенные в СИЗО и колонии
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома
Суд приговорил экс-чиновника Минобороны к шести годам за взятку
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

