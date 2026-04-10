Мошенники придумали новую схему обмана с членскими взносами

Мошенники начали рассылать письма об оплате поддельных членских взносов, сообщил руководитель отдела платежей одного из банков Михаил Романов в ходе конференции «Импульс». Согласно документу в распоряжении NEWS.ru, при этом аферисты выдают себя за саморегулируемые организации (СРО).

По словам эксперта, мошенники уверяют, что клиент якобы не оплатил взносы за прошлый квартал и призывают срочно погасить задолженность. В послании используются логотипы, фирменный стиль и реквизиты реальных организаций, указываются достоверные суммы и данные получателя, из-за чего афера выглядит очень убедительно. При этом когда человек платит нужную сумму, он на самом деле переводит деньги на счет мошенников.

Оплату членских взносов, как и другие платежи, нужно вносить через официальные каналы — в личном кабинете на сайте саморегулируемой организации или в банковском приложении, — уточнил эксперт.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что злоумышленники могут использовать фальшивые трансляции из храма на Пасху для распространения вредоносных ссылок. По его словам, мошенники также могут прибегать к созданию фейковых благотворительных сборов.