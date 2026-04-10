10 апреля 2026 в 12:15

Мошенники придумали новую схему обмана с членскими взносами

Мошенники начали обманывать россиян с использованием писем о членских взносах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники начали рассылать письма об оплате поддельных членских взносов, сообщил руководитель отдела платежей одного из банков Михаил Романов в ходе конференции «Импульс». Согласно документу в распоряжении NEWS.ru, при этом аферисты выдают себя за саморегулируемые организации (СРО).

По словам эксперта, мошенники уверяют, что клиент якобы не оплатил взносы за прошлый квартал и призывают срочно погасить задолженность. В послании используются логотипы, фирменный стиль и реквизиты реальных организаций, указываются достоверные суммы и данные получателя, из-за чего афера выглядит очень убедительно. При этом когда человек платит нужную сумму, он на самом деле переводит деньги на счет мошенников.

Оплату членских взносов, как и другие платежи, нужно вносить через официальные каналы — в личном кабинете на сайте саморегулируемой организации или в банковском приложении, — уточнил эксперт.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что злоумышленники могут использовать фальшивые трансляции из храма на Пасху для распространения вредоносных ссылок. По его словам, мошенники также могут прибегать к созданию фейковых благотворительных сборов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Невозможно подобрать слова»: Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле
Трагедия с пропавшими туристами на Камчатке: что известно к 10 апреля
Песков назвал Пасху святым праздником для РФ и Украины
Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов
Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana
Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом
«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля
Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены
СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных
Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в рейдерском захвате
В Кремле дали комментарии насчет действий Британии из-за подлодок России
В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной
Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко
ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось
На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков
Названо условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
