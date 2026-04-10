Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП Психолог Ликунова: начинать водить после ДТП нужно постепенно

Начинать снова водить после ДТП необходимо постепенно, рассказала Lenta.ru кризисный психолог Варвара Ликунова. Она отметила, что каждому необходимо индивидуальное время на проживание травмы.

Ни в коем случае не садитесь резко за руль. Начните привыкать к машине заново: посидите за рулем, включите и выключите зажигание, заведите двигатель. Следующим шагом может стать небольшая поездка по двору, парковке, знакомому маршруту. Постепенно усложняйте путь, — посоветовала Ликунова.

Психолог рассказала, что вернуть уверенность и контроль могут помочь занятия с инструктором. По ее словам, снизить тревогу в моменте, находясь за рулем, помогут дыхательные практики.

