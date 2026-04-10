Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 12:00

Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП

Психолог Ликунова: начинать водить после ДТП нужно постепенно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Начинать снова водить после ДТП необходимо постепенно, рассказала Lenta.ru кризисный психолог Варвара Ликунова. Она отметила, что каждому необходимо индивидуальное время на проживание травмы.

Ни в коем случае не садитесь резко за руль. Начните привыкать к машине заново: посидите за рулем, включите и выключите зажигание, заведите двигатель. Следующим шагом может стать небольшая поездка по двору, парковке, знакомому маршруту. Постепенно усложняйте путь, — посоветовала Ликунова.

Психолог рассказала, что вернуть уверенность и контроль могут помочь занятия с инструктором. По ее словам, снизить тревогу в моменте, находясь за рулем, помогут дыхательные практики.

Ранее психолог Ольга Дубасова рассказала, что пережить болезненный опыт измены и сохранить внутреннюю опору можно, дав безопасный выход эмоциям и приняв четкое решение о будущем отношений. По ее словам, выражение своих чувств через разговор, ведение дневника или работу со специалистом снижает напряжение и помогает вернуть контроль.

Общество
психологи
травмы
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.