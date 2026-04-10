«Одноклассники» выяснили, как россияне готовятся к Пасхе

Социальная сеть «Одноклассники» и сеть гипермаркетов «Лента» провели опросы и выяснили, как россияне готовятся к Пасхе. По данным исследования, более 80% пользователей отмечают праздник ежегодно.

Многие россияне, празднующие Пасху, намерены приобрести пасхальный кулич, а не печь его самостоятельно. Согласно исследованию «Одноклассников», россияне старше 55 лет чаще готовят кулич дома, в то время как более молодые люди выбирают готовый продукт. Примерно половина опрошенных выделяет на пасхальные приобретения для своей семьи не более 1 тыс. рублей.

Среди россиян, отмечающих Пасху, наиболее популярен классический кулич с изюмом, однако более молодые респонденты чаще предпочитают куличи с творожной начинкой, кремом или шоколадом. Также подавляющее большинство россиян, которые празднуют Пасху, красят яйца. Наиболее популярными способами стали луковая шелуха, пищевые красители или наклейки.

Ранее сообщалось, что большинство (73%) россиян планируют праздновать Пасху, которая в этом году выпадает на 12 апреля. Не планируют праздновать 25% опрошенных (15% — точно нет, 10% — скорее нет).