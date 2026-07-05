Вместо обычных голубцов — румынские сармале. Маленькие рулетики, вкус которых невозможно забыть

Если привычные голубцы надоели, попробуйте приготовить сармале — одно из самых известных блюд румынской кухни. Эти миниатюрные рулетики заворачивают в квашеные капустные или виноградные листья и долго томят до полной мягкости. Благодаря небольшому размеру начинка получается особенно сочной, а сами сармале буквально тают во рту.

В Румынии сармале готовят на праздники, Рождество и семейные застолья. Классическая начинка состоит из свинины, риса и лука, а готовое блюдо традиционно подают со сметаной и мамалыгой.

Для приготовления понадобится: свиной фарш — 700 г, рис — 100 г, репчатый лук — 2 шт., квашеные капустные листья — 18–20 шт., томатный сок — 500 мл, копченый бекон — 150 г, растительное масло — 2 ст. л., сушеный тимьян — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт., соль и черный молотый перец — по вкусу.

Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. Соедините его с фаршем, промытым сырым рисом, паприкой, тимьяном, солью и перцем. Если капустные листья слишком кислые, быстро промойте их холодной водой.

Разрежьте крупные листья на части и сверните небольшие плотные рулетики длиной около 5–7 см. На дно толстостенной кастрюли выложите несколько капустных листьев и половину нарезанного бекона. Сверху плотно уложите сармале, добавьте оставшийся бекон, лавровый лист и залейте томатным соком. При необходимости долейте немного горячей воды, чтобы жидкость почти покрывала рулетики. Томите под крышкой на слабом огне 2–2,5 часа или запекайте в духовке при 160 °C около 2,5 часа. Подавайте горячими со сметаной и мамалыгой.

Личный опыт

Если готовых квашеных капустных листьев нет, их легко сделать самостоятельно. Возьмите небольшой плотный кочан белокочанной капусты, удалите кочерыжку и целиком опустите его в кипящую воду на 8–10 минут, чтобы листья стали мягкими. Затем снимите листья, сложите их в контейнер или кастрюлю, пересыпая небольшим количеством соли. Залейте холодным рассолом (на 1 литр воды — 1 ст. л. соли) так, чтобы листья были полностью покрыты, и оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня. После этого уберите в холодильник еще на несколько дней. Листья приобретут легкую кислинку и станут эластичными — именно такими, какие используют для настоящих румынских сармале.