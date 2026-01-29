Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Вместо «Наполеона» — торт из детства. Медовик «Как у бабушки»: тонкие коржи, пропитанные медовым сиропом, и легкая сметана

Фото: D-NEWS.ru
Вместо «Наполеона» — торт из детства. Медовик «Как у бабушки»: тонкие коржи, пропитанные медовым сиропом, и легкая сметана. Это душевно простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для самого теплого домашнего чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: тончайшие, тающие во рту медовые коржи, пропитанные ароматным сиропом, и нежнейшая, слегка кисловатая сметанная прослойка, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: для теста: 2 яйца, 1 стакан сахара, 2 ст. л. меда, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, 3 стакана муки; для крема: 800 г густой сметаны, 1 стакан сахарной пудры; для сиропа: 3 ст. л. меда, 3 ст. л. воды. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте мед и растопленное масло. Всыпьте соду, перемешайте. Постепенно добавьте муку, замесите мягкое тесто, разделите на 8–10 частей. Каждый корж раскатайте как можно тоньше, выпекайте на сухом противне при 180 °C 3-4 минуты до румянца, сразу подрежьте по тарелке. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой. Для сиропа смешайте мед с водой и слегка подогрейте. Каждый остывший корж смажьте сиропом, затем кремом. Соберите торт, обмажьте кремом бока и верх, обильно обсыпьте крошкой из обрезков. Уберите в холодильник минимум на 8 часов для пропитки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
