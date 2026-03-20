Вместо надоевшей яичницы: фриттата по-испански — сытно, ярко и готовится за считанные минуты

Если обычные завтраки уже надоели, попробуйте этот вариант. Фриттата получается плотной, сочной и гораздо интереснее классической яичницы. Овощи, картофель и ветчина делают блюдо полноценным — можно смело подавать и на обед.

А главное — все готовится из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой. Получается ароматно, румяно и очень аппетитно.

Ингредиенты: картофель — 3 шт, лук — 1 шт, болгарский перец — 1 шт, яйца — 4 шт, ветчина — 100 г, сыр — 30 г, соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Лук нарезать кольцами и обжарить до мягкости. Добавить нарезанный перец и готовить еще около 5 минут. Картофель отварить, нарезать кубиками и добавить к овощам, обжарить до легкой золотистой корочки, посолить и поперчить.

Яйца взбить, добавить ветчину. В форму выложить овощную основу, сверху залить яичной смесью. Запекать при 180–200°C около 10–15 минут, затем посыпать сыром и дать ему расплавиться.

