14 февраля 2026 в 07:31

Вместо лепешек по старинке готовлю завтраки со слоеным тестом: получаются хрустящие сэндвичи

Фото: D-NEWS.ru
Вместо лепешек по старинке готовлю завтраки со слоеным тестом: получаются хрустящие, воздушные сэндвичи и начинку можно менять на свой вкус!

Для приготовления понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, 150 г сливочного сыра (или творожного сыра), 4 ломтика ветчины, несколько листьев салата, 4 ломтика твердого сыра, по желанию: помидоры, огурцы, соусы.

Разогрейте духовку до 200 °C. Тесто, не раскатывая, нарежьте на прямоугольники желаемого размера (например, 10×15 см). Выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 10--12 минут до пышности и золотистого цвета. Дайте булочкам немного остыть. Аккуратно разрежьте каждую вдоль, но не до конца, как книжку. Внутреннюю часть обеих половинок смажьте сливочным сыром. На нижнюю половину выложите лист салата, затем ломтик ветчины и сыра. Добавьте другие ингредиенты по желанию. Накройте верхней половинкой булочки и слегка прижмите. Такие сэндвичи можно приготовить заранее и взять с собой.

Ранее стало известно, как приготовить яичные оладьи с сыром и ветчиной: альтернатива омлету и лепешкам с начинками.

