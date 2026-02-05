Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 06:46

Альтернатива омлету и сложным лепешкам с начинками: яичные оладьи с сыром и ветчиной

Фото: D-NEWS.ru
Готовим прекрасную альтернативу омлету и сложным лепешкам с начинками — яичные оладьи с сыром и ветчиной. Они получаются плотными, но не резиновыми, с хрустящей золотистой корочкой и нежной, сочной текстурой внутри.

Для приготовления понадобится: 4 яйца, 100 г ветчины или колбасы, 100 г твердого сыра, 3 ст. л. муки, 3 ст. л. сметаны или майонеза для сочности (по желанию), соль, черный перец. Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли и перца. Добавьте ветчину, сыр и перемешайте. Если используете сметану или майонез, добавьте их сейчас. Постепенно всыпайте муку до получения теста консистенции густой сметаны. Оно должно быть достаточно вязким, чтобы держать форму. Разогрейте сковороду и обжарьте оладьи с двух сторон по 2–3 минуты до красивой золотистой корочки. Убавьте огонь, накройте крышкой и потушите еще 1–2 минуты, чтобы сыр внутри полностью расплавился. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить оладушки из остатков пюре.

