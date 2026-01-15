Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 14:30

Вместо куриного супа — кастрюля шурпы. Бросаю кусочки курицы и овощи — и через час согревающий обед для всей семьи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В морозы и метель готовлю кастрюлю шурпы на всю семью — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для согревающего и сытного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: ароматный, наваристый бульон с нежными кусочками курицы, сладковатой морковью, сытным картофелем и пикантными нотками чеснока и зелени. Это согревающее блюдо, которое восстанавливает силы и дарит настоящее уютное удовольствие.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриных бедрышек, 3–4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 3–4 зубчика чеснока, пучок петрушки или кинзы, соль, перец горошком, лавровый лист, 2 ст. л. растительного масла. Курицу залейте 2,5 литра воды, доведите до кипения, снимите пену и варите 30 минут. Лук и морковь нарежьте крупно и обжарьте на масле до мягкости. Добавьте зажарку в бульон вместе с нарезанным крупными кубиками картофелем. Варите 15 минут. Добавьте разрезанные пополам зубчики чеснока, перец, лавровый лист, соль и варите еще 5–7 минут до готовности картофеля. Подавайте, обильно посыпав рубленой зеленью. По желанию можно добавить ложку сметаны.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

