Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 09:30

Вместо куличей на Пасху пеку пирог на сгущенке: без дрожжей, на жидком тесте с цукатами

Подписывайтесь на нас в MAX

Цитрусовый пирог на сгущенке — это ароматная, влажная и невероятно вкусная альтернатива традиционным куличам на Пасху, которая готовится без дрожжей и лишних хлопот. Он остается мягким несколько дней.

Жидкое тесто, замешанное на сгущенном молоке, получается нежным и слегка тягучим, а цукаты, сухофрукты, цедра цитрусовых и кусочки шоколада делают каждый кусочек настоящим праздником вкуса.

Для приготовления понадобится: 1 банка сгущенного молока (380 г), 2 яйца, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, цедра одного апельсина и одного лимона, 100 г цукатов, 100 г изюма или кураги (мелко нарезанной), 50 г темного шоколада (порубить кусочками).

Рецепт: яйца взбейте со сгущенкой, добавьте цедру. Муку смешайте с разрыхлителем и всыпьте в жидкую смесь, перемешайте. Добавьте цукаты, сухофрукты и шоколад, еще раз перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой, вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 40–50 минут до сухой зубочистки. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как испечь косички из слоеного теста с яблоками.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Хрустящий пирог с курицей и сезонными овощами — как перенестись в деревенскую пекарню, не выходя из дома. Минимум усилий, максимум уюта
Этот слоеный пирог с капустой — настоящее открытие для постного стола. Покоряет даже искушенных гурманов
Общество
Никаких танцев с миксером: эта глазурь для кулича получается идеальной даже у новичков — не липнет и не осыпается
Общество
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество
Россиянам объяснили, как правильно красить яйца к Пасхе
Общество
пироги
куличи
Пасха
рецепты
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отключение интернета в Иране назвали одним из самых масштабных в мире
Глава МЭА сделал пугающее заявление об энергокризисе из-за войны в Иране
«С Украины не могут»: военэксперт ответил, откуда ВСУ атаковали Ленобласть
Номинант на «Оскар» Кеоган признался, что больше не хочет выходить из дома
Две школьницы пропали в Пензенской области
Врач назвала тревожную причину появления светлых пятен после загара
Фестиваль контента ORIGINAL+ объявил победителей
Локомотивы уже заканчиваются: удары по Украине 23 марта, куда попали
Ученые предложили диагностировать рак по запаху кожи
Губернатор рассказал о воздушной опасности в Ленобласти
Хуситы открестились от Ирана в войне с США
Роспотребнадзор заблокировал более 6 тыс. сайтов с «запрещенкой»
Первый рейс вылетел из Пулково после снятия ограничений
«Задохнулся»: очевидец раскрыл подробности смертельного пожара в Москве
Школьник попал в смертельное ДТП в Ленобласти
Жениха арестовали прямо у «алтаря» по делу о растлении детей
Бар предложил украинцам почувствовать себя террористами из «Крокуса»
Школьницы едва не ослепли после поездки в столичном метро
Почему не работает Telegram сегодня, 23 марта: сбои, когда заблокируют
Региональный бизнес-форум «Чукотка Будущего» состоится в Анадыре
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.