Вместо куличей на Пасху пеку пирог на сгущенке: без дрожжей, на жидком тесте с цукатами

Цитрусовый пирог на сгущенке — это ароматная, влажная и невероятно вкусная альтернатива традиционным куличам на Пасху, которая готовится без дрожжей и лишних хлопот. Он остается мягким несколько дней.

Жидкое тесто, замешанное на сгущенном молоке, получается нежным и слегка тягучим, а цукаты, сухофрукты, цедра цитрусовых и кусочки шоколада делают каждый кусочек настоящим праздником вкуса.

Для приготовления понадобится: 1 банка сгущенного молока (380 г), 2 яйца, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, цедра одного апельсина и одного лимона, 100 г цукатов, 100 г изюма или кураги (мелко нарезанной), 50 г темного шоколада (порубить кусочками).

Рецепт: яйца взбейте со сгущенкой, добавьте цедру. Муку смешайте с разрыхлителем и всыпьте в жидкую смесь, перемешайте. Добавьте цукаты, сухофрукты и шоколад, еще раз перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой, вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 40–50 минут до сухой зубочистки. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как испечь косички из слоеного теста с яблоками.