28 марта 2026 в 10:00

Вместо долгих рецептов — этот пирог «Пуховка» на кефире: получается нежнее торта, а готовится из пачки творога

Фото: D-NEWS.ru
Беру кефир, творог и яйца и пеку пирог «Пуховка», который поднимается в духовке выше любых тортов. Получается обалденная вкуснятина: воздушный, невесомый мякиш, который буквально тает во рту, тонкая румяная корочка и нежный сливочный вкус с легкой кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира (250 мл), 1 пачка творога (200–250 г), 3 яйца, 1 стакан сахара (200 г), 1,5 стакана муки (225 г), 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, ванилин по вкусу. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Творог разомните вилкой или пробейте блендером. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте кефир, творог, ванилин и соль.

Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте до однородности. Форму смажьте маслом, присыпьте мукой, вылейте тесто. Выпекайте при 180°С 35–40 минут до золотистого цвета. Готовый пирог остудите в форме, затем переложите на блюдо. Подавайте с чаем, молоком или посыпав сахарной пудрой — эта выпечка достойна любого чаепития.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Готовим легендарный советский сметанник: нежный, простой, тает во рту
Сочные капустные ленивцы на сковороде: нежнее пирожков, быстрее блинов
Совместила песочное тесто и творожную начинку, чтобы сделать вкусное и красивое комбо: теперь домашние просят этот торт на каждый праздник
рецепты
кулинария
торты
пироги
Мария Левицкая
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

