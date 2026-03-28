Вместо долгих рецептов — этот пирог «Пуховка» на кефире: получается нежнее торта, а готовится из пачки творога

Беру кефир, творог и яйца и пеку пирог «Пуховка», который поднимается в духовке выше любых тортов. Получается обалденная вкуснятина: воздушный, невесомый мякиш, который буквально тает во рту, тонкая румяная корочка и нежный сливочный вкус с легкой кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира (250 мл), 1 пачка творога (200–250 г), 3 яйца, 1 стакан сахара (200 г), 1,5 стакана муки (225 г), 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, ванилин по вкусу. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Творог разомните вилкой или пробейте блендером. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте кефир, творог, ванилин и соль.

Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте до однородности. Форму смажьте маслом, присыпьте мукой, вылейте тесто. Выпекайте при 180°С 35–40 минут до золотистого цвета. Готовый пирог остудите в форме, затем переложите на блюдо. Подавайте с чаем, молоком или посыпав сахарной пудрой — эта выпечка достойна любого чаепития.

