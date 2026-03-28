28 марта 2026 в 11:24

В Генштабе раскрыли, как призывают на службу в армию

Генштаб ВС РФ: для оповещения призывников применяются электронные повестки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Призывников в России оповещают с помощью электронных повесток, сообщили в Генштабе ВС РФ. При этом в случае неявки по истечении 20 календарных дней к гражданину начнут применяться ограничительные меры, передает РИА Новости.

Для оповещения призывников применяются электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных, врученных повесток, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне, которые состоят на воинском учете, обязаны оперативно информировать военкомат о ключевых изменениях в своей жизни. В частности, уведомлять государственные органы необходимо при смене семейного положения, трудоустройстве, переводе на новую должность или при изменении места жительства.

До этого глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что план комплектования Вооруженных сил РФ в текущем году был перевыполнен, на контрактную службу поступило почти 410 тыс. человек. Министр добавил, что две трети заключивших контракт граждан — это молодые мужчины в возрасте до 40 лет.

