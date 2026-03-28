Сочные капустные ленивцы на сковороде: нежнее пирожков, быстрее блинов

Рецепт капустных оладий
Многие привыкли к картофельным драникам, но капустные оладьи (или капустники) ничуть не хуже. Это блюдо — идеальный компромисс между сытным хачапури и легким овощным гарниром.

Возьмите 500 г белокочанной капусты и нашинкуйте ее как можно мельче. Положите в миску, добавьте щепотку соли и хорошо помните руками, чтобы она пустила сок и уменьшилась в объеме. Если капуста зимних сортов (жесткая), залейте ее кипятком на 2 минуты, а затем отожмите. К подготовленной капусте добавьте 2 яйца, 3 ст. л. густой сметаны или кефира.

Для аромата добавьте мелко нарезанный пучок укропа и один зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Постепенно всыпьте 4–5 ст. л. муки с 0,5 ч. л. разрыхлителя. Масса должна получиться густой, как на обычные оладьи. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте капустники ложкой. Жарьте на огне чуть ниже среднего под крышкой по 5 минут с каждой стороны. Медленное томление под крышкой позволит капусте внутри стать абсолютно мягкой, а снаружи образуется румяная корочка.

  • Совет: добавьте 100 г тертого сулугуни или адыгейского сыра.

Вкус детства и новые открытия: топ-9 рецептов тушеной капусты
Семья и жизнь
Вкус детства и новые открытия: топ-9 рецептов тушеной капусты
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Общество
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Банка ананасов и кефир: ананасовые оладьи — это надо пробовать! Нежные, ароматные и божественно вкусные
Общество
Банка ананасов и кефир: ананасовые оладьи — это надо пробовать! Нежные, ароматные и божественно вкусные
Никакой больше магазинной выпечки! 5 лучших рецептов домашних булочек
Семья и жизнь
Никакой больше магазинной выпечки! 5 лучших рецептов домашних булочек
Весенние котлеты из курицы и пекинки удивят всех — сочные, нежные и совсем не тяжелые
Общество
Весенние котлеты из курицы и пекинки удивят всех — сочные, нежные и совсем не тяжелые
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава агентства Next Management Кейтс тесно общалась с Эпштейном
Украинские войска ударили БПЛА по Калужской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 марта: инфографика
Болезнь «косит» элиту ВСУ, «иллюзорные» войска: новости СВО к утру 28 марта
Атака дронов на Ярославль ночью 28 марта: смерть ребенка, последние новости
Кошатникам ответили, что поможет питомцам сбросить лишний вес
Над Россией сбили 155 беспилотников ВСУ за ночь
«Мало кто из них вернется»: политолог раскрыл, что ждет американцев в Иране
«Поджигателей войны огорчает»: Дмитриев — о продолжении диалога РФ и США
МВД раскрыло ключ к спасению при переходе по подозрительной ссылке
Поразили шесть БМП, орудия и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 28 марта
Атака на промзону в Абу-Даби привела к пострадавшим
Арестованного после ДТП гольфиста отпустили через несколько часов
В Эстонии опровергли сообщения о «специальном разрешении» для дронов ВСУ
Два пожара вспыхнули в Абу-Даби после попадания иранской ракеты
Аэропорты Вашингтона парализовало из-за внезапного перерыва в диспетчерской
Диетолог развеяла миф о влиянии шоколада на фигуру
Россиянам назвали случаи, при которых их могут оставить без пенсии
США уличили в планах отправить на Ближний Восток еще один авианосец
Ростовская область подверглась ночной атаке украинской ракеты
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

