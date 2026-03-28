Сочные капустные ленивцы на сковороде: нежнее пирожков, быстрее блинов

Многие привыкли к картофельным драникам, но капустные оладьи (или капустники) ничуть не хуже. Это блюдо — идеальный компромисс между сытным хачапури и легким овощным гарниром.

Возьмите 500 г белокочанной капусты и нашинкуйте ее как можно мельче. Положите в миску, добавьте щепотку соли и хорошо помните руками, чтобы она пустила сок и уменьшилась в объеме. Если капуста зимних сортов (жесткая), залейте ее кипятком на 2 минуты, а затем отожмите. К подготовленной капусте добавьте 2 яйца, 3 ст. л. густой сметаны или кефира.

Для аромата добавьте мелко нарезанный пучок укропа и один зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Постепенно всыпьте 4–5 ст. л. муки с 0,5 ч. л. разрыхлителя. Масса должна получиться густой, как на обычные оладьи. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте капустники ложкой. Жарьте на огне чуть ниже среднего под крышкой по 5 минут с каждой стороны. Медленное томление под крышкой позволит капусте внутри стать абсолютно мягкой, а снаружи образуется румяная корочка.

Совет: добавьте 100 г тертого сулугуни или адыгейского сыра.

