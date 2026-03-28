«Этот человек добьется»: Сладков о «дымящейся воронке» вместо Украины

Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к катастрофическим последствиям — страна превратится в дымящуюся воронку, заявил военкор Александр Сладков в Telegram-канале. Так он прокомментировал слова о необходимости ядерного оружия.

Этот человек добьется превращения территории, контролируемой ВСУ, в дымящуюся воронку, — написал Сладков.

По мнению военкора, подобные инициативы могут привести к уничтожению значительной части населения страны. Он считает, что такие решения несут угрозу дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать передачу стране ядерного оружия. Президент аргументировал это постоянными разговорами о невозможности одержать победу над ядерной державой.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо между тем подчеркнул, что Зеленский воспринимает страну и ее народ исключительно как предмет сделки. По его словам, глава государства только затягивает разрешение конфликта. При этом чем дольше Киев цепляется за иллюзии, тем тяжелее будут последствия для самой страны.