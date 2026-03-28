В Генштабе ВС России объяснили, зачем нужен круглогодичный призыв

Расширение периода проведения призыва и срока действия решения о призыве до года позволит равномерно распределить нагрузку на военные комиссариаты, заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, которые передает РИА Новости, такой подход также необходим, чтобы сократить время нахождения граждан в военкоматах и количество оснований для их посещения.

Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок. При этом, в случае, если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва принятое решение подлежит отмене, — сказал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации в России. Уже заключивших контракт о военной службе в Объединенной группировке войск в рамках СВО достаточно для выполнения боевых задач, добавил он.