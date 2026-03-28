Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 11:09

В Генштабе ВС России объяснили, зачем нужен круглогодичный призыв

Цимлянский: круглогодичный призыв снижает нагрузку на военкоматы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Расширение периода проведения призыва и срока действия решения о призыве до года позволит равномерно распределить нагрузку на военные комиссариаты, заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, которые передает РИА Новости, такой подход также необходим, чтобы сократить время нахождения граждан в военкоматах и количество оснований для их посещения.

Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок. При этом, в случае, если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва принятое решение подлежит отмене, — сказал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации в России. Уже заключивших контракт о военной службе в Объединенной группировке войск в рамках СВО достаточно для выполнения боевых задач, добавил он.

Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.