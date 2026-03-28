В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки малоимущих семей

Региональные власти должны назначать льготы на коммунальные услуги в беззаявительном порядке, заявил NEWS.ru руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, такая практика уже задействована в локальном порядке и может распространиться на всю страну.

Льготы по оплате коммунальных услуг долгое время не могли начисляться в беззаявительном порядке. Самые разные органы власти, в том числе на федеральном уровне, говорили о невозможности надежно обмениваться информацией с ГИС ЖКХ. Но оказалось, что все возможно, если приложить немного усилий. Призываю другие регионы последовать примеру Свердловской области, Москвы, Петербурга, Красноярского края и Нижегородской области и перенять их опыт. Эту практику необходимо масштабировать на всю страну, — заявил Миронов.

Депутат отметил, что льготы на ЖКУ являются весомой мерой поддержки для малоимущих граждан. По его словам, необходимо организовать автоматический процесс без траты времени на бюрократические процедуры.

Субсидии на оплату коммунальных услуг — это ключевая мера поддержки малоимущих семей, которых у нас, к сожалению, много — более 31 млн человек. И они не должны тратить уйму времени на очереди в кабинеты и сбор бумаг. Если все можно организовать автоматически, то это надо сделать, — заключил он.

