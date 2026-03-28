28 марта 2026 в 11:44

ФСБ задержала вице-мэра Челябинска

Telegram-канал «112» сообщил о задержании сотрудниками ФСБ заместителя мэра Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова. Согласно сведениям канала, подробности дела пока уточняются. Как пишет «112», прежде каких-либо претензий к чиновнику со стороны правоохранителей не поступало.

Отмечается, что Астахов получил свою должность в октябре 2019 года. Он окончил ЮУрГУ по специальности «юриспруденция». До 2011 года работал управляющим делами Челябинской городской думы. В послужном списке Астахова — должности гендиректора гостиничного комплекса «Славянка», гранд-отеля «ВИДГОФ», а также работа в депутатском корпусе Тракторозаводского района.

Ранее в Сочи возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей городской администрации. По данным правоохранительных органов, чиновник использовал служебное положение и устроил свою 25-летнюю дочь в коммерческую организацию в обмен на покровительство и продвижение интересов компании.

До этого Промышленный районный суд Ставрополя арестовал министра энергетики региона Ивана Ковалева. Следствие полагает, что он незаконно передал в аренду коммерческой организации помещения, принадлежащие Невинномысскому химико-технологическому колледжу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина смерти режиссера Шухера
Сочинского чиновника задержали со взяткой в 3,5 млн рублей
В МИД России сделали жесткое предупреждение Южной Корее из-за Украины
Небо в Австралии окрасилось в кроваво-красные оттенки
Беспилотник ударил по жилому дому в Ливане
ТРЦ в российском регионе опустел за секунды из-за тревоги
Охранник супруги Байдена ранил себя в ногу
Скончался режиссер Олег Шухер
Озвучены объемы подземных водных запасов России
Магнитные бури сегодня, 28 марта: что завтра, мигрени, раздражительность
У российского спортсмена нашли следы допинга
Эвакуация жителей российского города началась на фоне мощного наводнения
Военэксперт не исключил возможность ударов Ирана по Украине
Наступление ВС России на Харьков 28 марта: огромные потери, бои за границу
Рубио предсказал сроки завершения войны на Ближнем Востоке
В России утвердили концепцию развития первой помощи
Концерт прошел в Русском доме в Праге после нападения вандалов
Немцы взмолились о начале переговоров с Россией по поставкам газа
Пенсионерка обеднела на 25 млн рублей после одного звонка
Аракчи обвинил Трампа в том, что США не держат свое слово
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

