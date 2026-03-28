ФСБ задержала вице-мэра Челябинска

Telegram-канал «112» сообщил о задержании сотрудниками ФСБ заместителя мэра Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова. Согласно сведениям канала, подробности дела пока уточняются. Как пишет «112», прежде каких-либо претензий к чиновнику со стороны правоохранителей не поступало.

Отмечается, что Астахов получил свою должность в октябре 2019 года. Он окончил ЮУрГУ по специальности «юриспруденция». До 2011 года работал управляющим делами Челябинской городской думы. В послужном списке Астахова — должности гендиректора гостиничного комплекса «Славянка», гранд-отеля «ВИДГОФ», а также работа в депутатском корпусе Тракторозаводского района.

Ранее в Сочи возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей городской администрации. По данным правоохранительных органов, чиновник использовал служебное положение и устроил свою 25-летнюю дочь в коммерческую организацию в обмен на покровительство и продвижение интересов компании.

До этого Промышленный районный суд Ставрополя арестовал министра энергетики региона Ивана Ковалева. Следствие полагает, что он незаконно передал в аренду коммерческой организации помещения, принадлежащие Невинномысскому химико-технологическому колледжу.