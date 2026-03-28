Трамп высказался об аресте одного из самых богатых спортсменов мира Трамп заявил, что у задержанного Тайгера Вудса возникли некоторые проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил, что у известного гольфиста Тайгера Вудса возникли определенные проблемы. Как передает Yahoo Sports, именно так политик отреагировал на задержание спортсмена по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. При этом глава Белого дома отметил, что дружит с Вудсом.

Произошла авария, и это все, что мне известно. Он мой очень близкий друг, он замечательный человек, потрясающий мужчина, — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский гольфист, задержанный во Флориде по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде, был отпущен на свободу. Спортсмена выпустили под залог спустя несколько часов после ареста. Как выяснилось, дыхательный тест не показал наличия алкоголя в организме Вудса.

До этого СМИ писали, что Вудс попал в аварию, когда попытался обогнать автомобиль с прицепом. Он задел его, потерял управление, и его машина перевернулась. Полицейские, прибывшие на место, заметили у спортсмена якобы признаки опьянения. От прохождения дополнительных тестов он отказался.

Гольфист 15 раз одерживал победу на турнирах Большого шлема и 82 раза выигрывал в рамках PGA Tour. Его состояние оценивается более чем в $1 млрд.