Известного на весь мир гольфиста арестовали после ДТП

28 марта 2026 в 03:03

Reuters: американский гольфист Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс был арестован в округе Мартин (штат Флорида) по обвинению в вождении в нетрезвом виде. Спортсмен попал в аварию, перевернув свой автомобиль, а затем отказался сдавать дополнительный анализ, передает Reuters.

Инцидент произошел после того, как Вудс попытался обогнать грузовик с прицепом, задел его и потерял управление. Его автомобиль перевернулся. Прибывшие на место полицейские заметили у гольфиста признаки алкогольного опьянения. Тест показал отрицательный результат, поэтому предполагается, что Вудс находился под воздействием наркотиков или лекарственных препаратов.

Вудс отказался от сдачи анализа мочи, несмотря на признаки отклонения его состояния от нормы. Тест на алкоголь не выявил следов опьянения, поэтому предполагается, что гольфист принимал наркотики или средства для медикаментозного лечения, — сообщается в публикации.

Гольфист был доставлен в тюрьму округа Мартин, где проведет не менее восьми часов. Ему предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде, нанесении ущерба имуществу и отказе пройти законную проверку. Обвинения классифицируются как мелкие правонарушения.

На счету 50-летнего спортсмена 15 побед на турнирах Большого шлема и 82 победы в рамках PGA Tour. Его состояние оценивается более чем в $1 млрд (81 млрд рублей).

Ранее стало известно, что власти Ирана намерены конфисковать имущество бывшего нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Футболист попал в список из 16 человек, которых в Тегеране обвиняют в сотрудничестве с «американо-сионистским врагом».

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
