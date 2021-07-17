Власти выделят на выплаты школьникам более 204 млрд рулей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на выплаты семьям со школьниками более 204 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.

В пресс-службе кабмина отметили , что получить единовременную выплату уже можно будет с середины августа, так что родители успеют купить детям всё необходимое для школы.

Как сообщалось, выплату в размере десяти тысяч рублей могут получить родители детей в возрасте от шести до 18 лет.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что единовременная выплата семьям с детьми школьного возраста будет предоставляться только безналичным путём на карту любой платёжной системы. Заявления на это пособие будет принимать ПФР до 1 ноября.

Такая же помощь предусмотрена инвалидам от 18 до 23 лет, если они учатся в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату могут оформить они сами либо их законные представители.