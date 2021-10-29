Власти столицы могут полностью отказаться от труда мигрантов на стройках

Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках. Он включает в себя отказ от использования труда мигрантов и рационализацию труда, позволяющую повысить производительность.Об этом пишет РБК.

Бочкарёв заявил , что в связи с масштабами строительства по программе реновации столице не хватает рабочих и инженеров. Он оценивает недостаток трудовых ресурсов около 40%. По словам вице-мэра, многие мигранты разъехались за время пандемии — из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч. Изменился и национальный состав рабочих — если ранее было больше мигрантов из Таджикистана, то сейчас приезжают больше рабочих из Узбекистана и Киргизии, также на стройках стало больше жителей Подмосковья. Вице-мэр отметил, что зарплата рабочих-мигрантов повысилась, но многие по-прежнему не хотят работать.

Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тысяч рублей. А была 30 тысяч. Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать, — пояснил вице-мэр.

Он отметил, что дал поручение разработать план мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах Москвы. По его словам, процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей и должен занимать в два раза меньше времени. Сделать это возможно за счёт технологических решений и механизации возведения объекта, как это делается на Западе.

Ещё одна проблема заключается в качестве образования в строительной отрасли, которое сейчас базируется на промышленном гражданском строительстве. Методам управления стройкой уделяется только 10–15% учебного времени, тогда как грамотная организация процесса позволяет уменьшить число работающих и повысить производительность. России также необходимо создавать такие образовательные программы.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что процедура ввоза в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках может быть упрощена. В свою очередь глава «Мираторга» Виктор Линник предложил способ поднять зарплаты россиянам, сократив квоты на ввоз иностранной рабочей силы. По словам Линника, присутствие в России мигрантов обесценивает стоимость рабочей силы настолько, что россияне не могут выжить на существующие зарплаты.