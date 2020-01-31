https://static.news.ru/photo/52f09940-4417-11ea-abf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность отмены экономического форума в Сочи, который запланирован на февраль, обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, согласно традиции, окончательное решение по данному вопросу, примет кабинет министров, передаёт ТАСС.

Ранее Песков заявил, что ситуация с коронавирусом вызывает серьёзную озабоченность и требует принятия своевременных мер, чтобы не допустить распространения заболевания в России.

Как писал NEWS.ru, запланированный на 12–14 февраля экономический форум в Сочи могут отменить или перенести из-за угрозы распространения коронавируса.