Возможность отмены экономического форума в Сочи, который запланирован на февраль, обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, согласно традиции, окончательное решение по данному вопросу, примет кабинет министров,
Ранее Песков заявил, что ситуация с коронавирусом вызывает серьёзную озабоченность и требует принятия своевременных мер, чтобы не допустить распространения заболевания в России.
Как писал NEWS.ru, запланированный на 12–14 февраля экономический форум в Сочи могут отменить или перенести из-за угрозы распространения коронавируса.
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