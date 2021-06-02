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Власти расширили указ о выплатах семьям школьников

16:19, 02 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В правительстве внесли изменения в проект указа о единовременной выплате семьям, где есть дети школьного возраста. Действие документа будет распространяться на детей, которые пойдут в школу с шести лет, сообщает РИА Новости.

О корректировке указа вице-премьер Татьяна Голикова рассказала в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

То есть проект указа придёт исправленный, да? Хорошо. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых — а нормативная база это позволяет — по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет, — заключил глава государства.

Предложение о единовременной выплате семьям школьников в размере 10 тысяч рублей Путин высказал в ходе послания Федеральному собранию. При этом он отметил, что россияне должны получить их к середине августа, чтобы успеть подготовить детей к учебному году.

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал подумать о новых мерах поддержки семей. В качестве таковых он предложил освободить школьников от оплаты проезда в общественном транспорте и сделать детский туристический кешбэк ежегодным.

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