Власти прогнозируют сокращение турпотока в Московской области в 2020 году

https://static.news.ru/photo/5b2622ba-2a62-11eb-bcfb-fa163e074e61_660.jpg Государственный музей-усадьба «Архангельское» Фото: Ministry of Culture Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Глава комитета по туризму Московской области в ранге министра Алексей Шимко заявил, что в 2020 году турпоток в Подмосковье сократится в два раза.

По его словам, причиной этого является пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Он отметил, что в последние годы туристический поток только рос, передаёт ТАСС.

В 2018 году мы наблюдали рост, в 2019 году — рост. К сожалению, в 2020 году мы прогнозируем падение в связи с пандемией 2020 года, — заявил чиновник.

В 2019 году 22,1 млн туристов посетили Московскую область. Численность туристов, которые могут посетить Подмосковье в 2020 году, ориентировочно может составить 11,5 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президента Владимира Путина попросили объявить следующий год годом детского туризма в России. Соответствующее предложение (документ есть в распоряжении NEWS.ru) главе государства направил Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).



