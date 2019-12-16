Первый хакатон по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack пройдёт в столице в 2020 году.
В качестве организатора масштабного соревнования выступит московский комитет по туризму совместно с 10 российскими и международными партнёрами, в числе которых Facebook, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, портал «Узнай Москву» и «Аэроэкспресс».
Первый московский хакатон в сфере туризма может стать одним из действенных инструментов, чтобы усовершенствовать цифровую инфраструктуру для туристов и найти новые, прорывные для всей отрасли решения. Приём заявок уже открыт, он продлится до 28 января следующего года, — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, после пройдёт отбор 50 команд-финалистов, которые представят свои проекты в технополисе «Москва» 8--9 февраля.
Принять участие в хакатоне могут как сформированные команды, так и отдельные специалисты. Им предложат выбрать и решить одну из 10 задач, заданных партнёрами. Также разработчики смогут отдельно представить на площадке мероприятия свои решения, но без борьбы за призовой фонд,
Ранее NEWS.ru писал, что финал конкурса IT-специалистов, программистов и дизайнеров «Цифровой прорыв» в Казани установил мировой рекорд по числу участников. Хакатон в столице Татарстана собрал более трёх тысяч человек. Прежний рекорд зафиксировали в августе 2018 года в Саудовской Аравии, где было 2,95 тысячи человек.
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