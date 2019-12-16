https://static.news.ru/photo/f347b2e8-2090-11ea-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый хакатон по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack пройдёт в столице в 2020 году.

В качестве организатора масштабного соревнования выступит московский комитет по туризму совместно с 10 российскими и международными партнёрами, в числе которых Facebook, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, портал «Узнай Москву» и «Аэроэкспресс».

Первый московский хакатон в сфере туризма может стать одним из действенных инструментов, чтобы усовершенствовать цифровую инфраструктуру для туристов и найти новые, прорывные для всей отрасли решения. Приём заявок уже открыт, он продлится до 28 января следующего года, — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По её словам, после пройдёт отбор 50 команд-финалистов, которые представят свои проекты в технополисе «Москва» 8--9 февраля.

Принять участие в хакатоне могут как сформированные команды, так и отдельные специалисты. Им предложат выбрать и решить одну из 10 задач, заданных партнёрами. Также разработчики смогут отдельно представить на площадке мероприятия свои решения, но без борьбы за призовой фонд, передаёт mos.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что финал конкурса IT-специалистов, программистов и дизайнеров «Цифровой прорыв» в Казани установил мировой рекорд по числу участников. Хакатон в столице Татарстана собрал более трёх тысяч человек. Прежний рекорд зафиксировали в августе 2018 года в Саудовской Аравии, где было 2,95 тысячи человек.