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Финал конкурса IT-специалистов, программистов и дизайнеров «Цифровой прорыв» в Казани установил мировой рекорд по числу участников. Об этом в ходе торжественной церемонии закрытия объявила судья Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси.

На подобных форумах разработчиков, которые называются хакатонами, специалисты из разных областей — программисты, дизайнеры, менеджеры — сообща решают какую-либо задачу на время.

Хакатон в столице Татарстана собрал более трёх тысяч человек, передаёт РИА Новости . Прежний рекорд был зафиксирован в августе 2018 года в Саудовской Аравии, где собралось 2,95 тысячи человек.

Конкурс в Казани проходил в течение недели. В общей сложности на него было подано около 66,5 тысячи заявок. В финальном этапе участвовали более 600 команд.

По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тысяч рублей, а также получить грант на развитие своего проекта или пройти обучение по специальным образовательным программам.

Ранее, как писал News.ru, разработчиков из столицы пригласили принять участие в конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Прием заявок на хакатон уже стартовал.