Власти Крыма приняли торговцев с московских рынков как делегацию из Китая

https://static.news.ru/photo/aa6fe47e-8d62-11eb-98e8-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Власти Крыма, отчитавшиеся о приёме делегации предпринимателей из Китая, в реальности имели дело с продавцами с оптовых рынков Москвы.

Якобы прибывшие из КНР делегаты хорошо провели время за счёт принимающей стороны, попили вина в винодельческих хозяйствах, полюбовались видами и поговорили о поставках из Крыма куриных лапок. Директор Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства Владислав Ганжара с гордостью рассказывал журналистам о первом визите иностранной делегации в период, когда Россия и мир «начали потихоньку выходить из условий ковидной реальности». Подробности этой истории приводят «Новые Известия».

Вскоре после этого визита блогер Владимир Мальцев указал, что «гости из Китая» — это Чэнь Шаньвэнь и Чэнь Юн, совладельцы фирмы «Хао Лан», которые продают товары лёгкой промышленности на рынке «Садовод» в Москве. Оба уже давно живут в столице РФ. В китайских СМИ не вышло ни одной публикации о каких-либо визитах бизнесменов в Крым.

Как писал NEWS.ru, после вступления в силу запрета на приобретение иностранцами земли в Крыму граждане других государств отказались не менее чем от 500 участков.