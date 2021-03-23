Иностранные граждане отказались от 500 участков на территории Крыма

https://static.news.ru/photo/7ec59468-8c68-11eb-a203-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

После вступления в силу запрета на приобретение иностранцами земли в Крыму граждане других государств отказались не менее чем от 500 участков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на госкомитет по государственной регистрации и кадастру полуострова.

До подписания соответствующего указа иностранным гражданам принадлежало 11,5 тысячи земельных участков в Крыму. По данным Росреестра, к 1 января 2021 года это число упало до 11 тысяч. Более свежих данных у службы нет, — пишет издание.

Указ о запрете иностранцам — юридическим и физическим лицам, а также лицам без гражданства — владеть землёй в Крыму был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2020 года. 20 марта 2021 года запрет вступил в силу. К нему относятся территории Крыма и, в частности, Севастополя, а также Астраханской и Калининградской областей. Стоит отметить, что ограничения не распространяются на земли в Симферополе, Джанкое и Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах республики.

Киев ожидаемо критически отнёсся к вступлению в силу этого запрета. На Украине назвали его «юридически ничтожным», утверждая, что никаких правовых последствий для страны не несёт, но при этом притесняет украинцев и ограничивает их в правах.

Также, как сообщал NEWS.ru, отказываются признавать действительность этого запрета и в Евросоюзе. Представитель внешнеполитической службы блока заявил, что ЕС не признаёт «незаконную аннексию» Крыма и считает её очевидным нарушением международного права.