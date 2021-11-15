Власти анонсировали обновление приложения «Госуслуги»
Анна Акимова
Анна Акимова
17:18, 15 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минцифры планирует обновить мобильную версию сервиса «Госуслуги» в конце 2021-го — начале 2022 года. Об этом заявил замглавы министерства Олег Качанов на пресс-конференции «Перепись — итоги первого этапа», передаёт РИА Новости. Он выразил надежду, что реакция на обновления будет положительной.
Мобильное приложение, которое сейчас находится в пользовании, мы планируем обновить и уже достаточно давно движемся в этом треке. Готовим новую версию мобильного приложения «Госуслуги» <...>. Рассчитываем, что в конце этого — начале следующего года у нас версия мобильного приложения полноценно обновится, — сказал Качанов.
Он выразил надежду, что новая версия приложения будет «благосклонно» воспринята пользователями.
Ранее сообщалось, что Сбербанк предложил законодательно закрепить интеграцию коммерческих сервисов идентификации с Единой системой идентификации и аутентификации портала «Госуслуги» (ЕСИА). Инициативу поддержал ряд кредитных организаций и мобильных операторов. Соответствующие нормы могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.