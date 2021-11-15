Власти анонсировали обновление приложения «Госуслуги»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главной проблемой сферы вторичной переработки отходов в РФ является отсутствие выстроенной цельной системы подобных предприятий, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы от партии «Новые люди», заместитель председателя парламентского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов. Он отметил, что в стране «есть единичные робкие попытки», но всё часто сводится к тому, что раздельно собранный мусор «сваливают в одну кучу и везут сжигать». 15 ноября в РФ отмечается Международный день вторичной переработки отходов.

Арапов добавил, что у данной проблемы есть два пути решения, взаимно дополняющие друг друга. Во-первых, необходимо «просвещать людей», объяснять преимущества раздельного сбора и вторичной переработки, повышать культуру, «это работа вдолгую»....