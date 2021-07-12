Сбербанк предложил объединить системы идентификации россиян

Сбербанк предложил законодательно закрепить интеграцию коммерческих сервисов идентификации с Единой системой идентификации и аутентификации портала «Госуслуги» (ЕСИА). Другие банки и мобильные операторы поддерживают эту идею, однако эксперты полагают, что «Сбер» хочет расширить собственную экосистему, и опасаются утечек персональных данных. Об этом пишет «Коммерсант».

Законопроект об удалённой идентификации граждан с использованием коммерческих систем идентификации был направлен банком в АНО «Цифровая экономика» и Минэкономики. Речь идёт о том, чтобы обеспечить взаимное признание коммерческих и государственного идентификатора (ЕСИА). Требования проекта могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

Помимо «Сбера», собственные системы идентификации развивают другие банки и мобильные операторы. В ВТБ считают, что внедрение сквозной интеграции банковских приложений с основными видами госуслуг сделает их получение более доступным и комфортным, а также обеспечит необходимую безопасность банковских данных. Идею также поддержали в Тинькофф Банке, МТС и «Вымпелкоме».

Это удобно и государству, и гражданам — им не нужно будет каждый раз обращаться к ЕСИА при получении услуг, для которых требуется идентификация, — пояснила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Вместе с тем, по её словам, идея «Сбера» требует обсуждения со всеми участниками рынка.

В свою очередь член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов Ефим Казанцев полагает, что Сбербанк хочет без особых усилий увеличить свою клиентскую базу. С помощью профиля «Сбера» и других аккредитованных организаций можно будет авторизоваться на «Госуслугах» и совершать юридически значимые действия, что весьма сомнительно с точки зрения безопасности, считает он.

Преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семёнов также отмечает, что если у одной компании появится общий доступ ко всем данным, их сохранность не будет зависеть от усилий отдельных провайдеров.