Омбудсмен посетила колонию после жалоб Горинова на холод и голод Владимирский омбудсмен Романова посетила ИК-3 после жалоб экс-депутата Горинова на голод и холод

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченная по правам человека во Владимирской области Людмила Романова посетила исправительную колонию № 3, в которой отбывает наказание бывший муниципальный депутат Москвы Алексей Горинов. В своем Telegram-канале омбудсмен рассказала, что осужденные обращались к ней по вопросам медицинской помощи, однако письменных жалоб она не получила. Ранее Горинов жаловался на холод, голод и отсутствие лечения в колонии.

На днях посетила ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области. Совместно с представителями прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях УФСИН России по Владимирской области был проведен приём осужденных. В основном обратились по вопросам доступности медицинской помощи. Часть вопросов взята в работу. Письменных обращений не поступило, — заявила омбудсмен.

8 июля Мещанский суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии по обвинению в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Как заявили в суде, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина огласили на заседании Совета депутатов не соответствующие действительности данные о действиях армии. Котеночкина уехала из России в Армению. Позднее Мосгорсуд сократил на месяц срок пребывания Горинова в колонии — до 6 лет и 11 месяцев.

Ранее сторонники Горинова сообщили, что он пожаловался на холод, голод, а также отсутствие должного лечения в колонии. По их словам, бывший мундеп болеет с 9 декабря, осужденные отвели его в медицинскую часть, но через два дня его отправили обратно. За все это время политик не получил медицинской помощи.