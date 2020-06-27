Опрос: владение английским может обеспечить более 75% прибавки к зарплате

https://static.news.ru/photo/a0a881c8-b9d5-11ea-8d06-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Около 15% студентов из России свободно владеют английским языком и могут с уверенностью применять его в работе, что в ряде сфер может обеспечить прибавку к зарплате более чем на 75%.

Согласно итогам исследования сервиса «Работа.ру» и АНО «Россия — страна возможностей», участниками которого стали свыше двух тысяч учащихся и выпускников примерно 140 российских вузов из всех регионов страны, среди студентов магистратуры английским на продвинутом уровне (Upper Intermediate и Advanced) владеют 22%, среди учащихся бакалавриата — 14%. Ещё 23% опрошенных знают язык на среднем уровне (Intermediate), 16% — на уровне Pre-Intermediate, около 20% — на начальном уровне. При этом язык в вузах изучают 90% студентов.

Авторы исследования отметили, что знание языка напрямую зависит от карьерных планов учащихся. Так, среди студентов и выпускников, которые намерены работать в РФ, только у 17% уровень английского выше среднего или на продвинутом уровне. А вот треть тех, кто хочет уехать в другие страны, знают язык на уровне Advanced и Upper Intermediate.

Чаще всего знание английского требуется в области науки и образования, в юриспруденции среди топ-менеджмента, на госслужбе, в туристической области и в IT-секторе. В зависимости от сферы этот навык может оказать серьёзное влияние на доходы будущего специалиста. Например, в госсекторе разница может достигать свыше 75% зарплаты, в образовательной сфере — 37%, в юриспруденции и IT-сфере — около 30%.

В июне специалистов с продвинутым английским на «Работе.ру» чаще всего искали на позиции специалиста по перевозкам (английский нужен в 88% вакансий), менеджера по страхованию (69%), менеджера по внешнеэкономической деятельности (41%), гувернантки (29%) и преподавателя (17%).

Специалисты со знанием английского языка востребованы сегодня во многих сферах — от логистики до образования и госуправления, а в будущем отраслей, где без иностранного языка будет сложно найти работу, станет ещё больше, — подчеркнула директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова.

При этом она отметила, что большинство российских выпускников пока не владеют продвинутым уровнем английского, что приводит к дефициту кадров на рынке и конкуренции среди работодателей, которые готовы платить таким специалистам больше. Она добавила, что в среднем по рынку знание английского может прибавить около трети к зарплате, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о средней зарплате россиян. Она считает, что граждане получают мало денег. По её словам, тема зарплат очень сложная, так как в разных регионах у людей разные доходы.