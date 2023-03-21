Кинолог рассказал, что делать во время приступа эпилепсии у собаки Кинолог Голубев посоветовал посетить ветеринара при подозрении на эпилепсию у собаки

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

При подозрении на эпилепсию у собаки не следует ставить питомцу диагноз самостоятельно, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он пояснил РИАМО, что домашнего любимца следует отвести к ветеринару, так как тошнота, тремор и потеря сознания могут быть симптомами других заболеваний.

Важно не ставить диагноз собаке самостоятельно. Судороги, тошнота, тремор или потеря сознания могут быть симптомами других заболеваний. Прежде всего, если вы заметили ухудшение состояния собаки, обратитесь в ветеринарную клинику для оказания помощи и постановки правильного диагноза, — отметил кинолог.

По словам специалиста, эпилепсия у собаки сопровождается беспокойным поведением, тремором и судорогами головы и шеи, которые переходят на все тело. Питомец может начать задирать голову и часто моргать. Среди признаков также выделяют спонтанные движения конечностей, пену из пасти, непроизвольное опорожнение кишечника или мочеиспускание, а также временную остановку дыхания.

Голубев пояснил, что хозяину нужно сохранять спокойствие. Собаку лучше отнести в комнату, где будет минимальное количество звуков и приглушенный свет. Нужно обеспечить животному покой и оградить его от предметов, о которые оно может травмироваться во время приступа. Под голову и тело питомца следует положить что-то мягкое, а также нужно контролировать, чтобы собака не задохнулась из-за рвотных масс. Собаке не стоит разжимать челюсть, так как можно нанести травму и себе, и питомцу. Кинолог советует после приступа отвезти собаку к ветеринару или вызвать ветврача на дом.

Голубев ранее посоветовал устанавливать причину, по которой собака начала кусаться. По его словам, это позволит скорректировать поведение питомца или выявить у него проблемы со здоровьем.