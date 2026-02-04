Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 09:30

Вкуснятина из обычного фарша: биточки с грибами в сухарях подойдут даже как праздничное блюдо

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим вкуснятину из обычного фарша. С виду — обычные румяные котлеты, а внутри — сочная начинка из жареных грибов с луком. Такой сюрприз всегда вызывает восторг за столом: блюдо выглядит эффектно, а готовится не сложнее классического варианта. Эти котлеты получаются мягкими, ароматными и очень сытными. Отличный способ разнообразить повседневный ужин и удивить близких без лишних затрат и сложных ингредиентов.

Ингредиенты: мясной фарш — 500 г, свежие или замороженные грибы — 300 г, репчатый лук — 2 шт. (около 200 г), панировочные сухари, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Приготовление: лук и грибы мелко нарезают, обжаривают лук до прозрачности, затем добавляют грибы и готовят до полного испарения жидкости, солят и остужают. Фарш приправляют солью и перцем, формируют небольшие лепешки. В центр каждой выкладывают ложку грибной начинки, аккуратно защипывают края и формируют котлету. Заготовки обваливают в панировочных сухарях и обжаривают на разогретом масле по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом соуса «Паприкаш». Идет везде — даже на бутерброд: вкуснятина жарится очень просто на сковороде.

Проверено редакцией
Читайте также
Ногти на ногах без проблем и трещин: простой домашний способ вместо дорогого педикюра, который действительно работает
Общество
Ногти на ногах без проблем и трещин: простой домашний способ вместо дорогого педикюра, который действительно работает
Гораздо проще и полезнее жить одному: вот почему придется отказаться от общения с друзьями после 60 лет
Общество
Гораздо проще и полезнее жить одному: вот почему придется отказаться от общения с друзьями после 60 лет
Детская радость для взрослых: рыбные наггетсы из лосося. Панко и специи, запеченные в аэрогриле. Хрустят и тают во рту!
Общество
Детская радость для взрослых: рыбные наггетсы из лосося. Панко и специи, запеченные в аэрогриле. Хрустят и тают во рту!
Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее
Общество
Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее
Рубленые куриные котлеты с майонезом: сочные, мягкие и исчезают прямо со сковороды
Общество
Рубленые куриные котлеты с майонезом: сочные, мягкие и исчезают прямо со сковороды
фарш
грибы
котлеты
зразы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осужденный планировал расправиться с сотрудниками ФСИН в колонии на Кубани
Сотни россиян застряли в аэропорту из-за поломки Boeing
Кровавая разборка в школе под Красноярском привела к первому увольнению
Суд смягчил меру пресечения арестованной по делу многодетных матерей
Мексиканка выучила русский, влюбилась в сибиряка и переехала в Тюмень
Воробьев рассказал об обучении операторов БПЛА в Подмосковье
На Филиппинах мощный пожар уничтожил тысячу домов
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с высоты птичьего полета
В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного дома
Сироту заставили продать жилье под видом спецоперации ФСБ
Дачникам назвали одну проблему на участке, которой нужно заняться в феврале
«Жирнейший кусок»: Захарова высказалась о связи экс-принца с Эпштейном
У известной российской фигуристки ухудшилось здоровье перед Олимпиадой
Медведчук раскрыл, что похоронит договоренности по Украине
У Госдумы возникли вопросы к опеке после трагедии в Петербурге
В файлах Эпштейна нашли имена российских звезд
Белоусов раскрыл масштабы оружейных поставок для российской армии
Эстонии предрекли повторение судьбы Украины после провокаций против России
Семья застрявшей в Корее москвички попросила помощи
Тысячи пользователей нейросети по всему миру столкнулись со сбоями
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.