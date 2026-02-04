Вкуснятина из обычного фарша: биточки с грибами в сухарях подойдут даже как праздничное блюдо

Вкуснятина из обычного фарша: биточки с грибами в сухарях подойдут даже как праздничное блюдо

Готовим вкуснятину из обычного фарша. С виду — обычные румяные котлеты, а внутри — сочная начинка из жареных грибов с луком. Такой сюрприз всегда вызывает восторг за столом: блюдо выглядит эффектно, а готовится не сложнее классического варианта. Эти котлеты получаются мягкими, ароматными и очень сытными. Отличный способ разнообразить повседневный ужин и удивить близких без лишних затрат и сложных ингредиентов.

Ингредиенты: мясной фарш — 500 г, свежие или замороженные грибы — 300 г, репчатый лук — 2 шт. (около 200 г), панировочные сухари, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Приготовление: лук и грибы мелко нарезают, обжаривают лук до прозрачности, затем добавляют грибы и готовят до полного испарения жидкости, солят и остужают. Фарш приправляют солью и перцем, формируют небольшие лепешки. В центр каждой выкладывают ложку грибной начинки, аккуратно защипывают края и формируют котлету. Заготовки обваливают в панировочных сухарях и обжаривают на разогретом масле по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом соуса «Паприкаш». Идет везде — даже на бутерброд: вкуснятина жарится очень просто на сковороде.