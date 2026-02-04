Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 11:58

Депутат ответил, почему некоторым многодетным сложно получить льготы

Депутат Панеш: трудности с льготами связаны с недостатком бюджета в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Некоторые многодетные семьи в России сталкиваются с трудностями при получении положенных льгот из-за недостатка финансирования в регионах и бюрократических сложностей, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, проблемы возникают с реализацией таких ключевых мер поддержки, как предоставление земельных участков, компенсация за детский сад и льготы по транспортному налогу.

На практике не всегда реализуются такие значимые меры поддержки для многодетных семей, как предоставление бесплатных земельных участков, полная компенсация расходов на детский сад или льготы по транспортному налогу. В большинстве случаев причинами этого являются нехватка финансирования на муниципальном уровне и сложности в административном процессе. Например, программа выделения бесплатных земельных участков многодетным семьям сталкивается с дефицитом подготовленных и обеспеченных инфраструктурой земель вблизи населенных пунктов, что приводит к многолетним очередям, — пояснил Панеш.

По его словам, льготы по транспортному налогу полностью зависят от решений на уровне субъектов РФ. Он отметил, что если в местный бюджет не заложили соответствующие расходы, то семья не сможет воспользоваться данной мерой поддержки, а это создает дисбаланс между регионами.

Льготы по транспортному налогу полностью отнесены к компетенции регионов, и если местный бюджет не предусматривает таких расходов, то льгота не предоставляется. Это порождает ситуацию, когда семья в одном регионе платит транспортный налог в полном объеме, а в соседнем субъекте — нет. Аналогичная ситуация наблюдается с компенсациями за детский сад, — резюмировал Панеш.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что пенсионеры, ветераны и люди с инвалидностью могут получить льготы на уплату земельного налога. Он отметил, что многодетные семьи также входят в число льготников. Парламентарий добавил, что таким категориям граждан заявление в налоговую необходимо подать до конца календарного года.

россияне
льготы
налоги
семьи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
