04 февраля 2026 в 12:05

Турэксперт назвала пять лучших направлений для весеннего отдыха за рубежом

Турэксперт Минасина посоветовала отдыхать в ОАЭ в марте или апреле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В марте или апреле рекомендуется отдыхать в ОАЭ — в этот период там уже теплое море, но еще нет изнуряющей летней жары, заявила «Вечерней Москве» эксперт по туризму Рада Минасина. Она посоветовала мониторить авиабилеты как минимум за полтора месяца до вылета, а также искать пакетные предложения у туроператоров.

Отличным местом для весеннего отдыха станет Катар — для туристов там предлагают высококлассные отели, культурные площадки и необычные экскурсии, отметила Минасина. Людям, желающим погрузиться в историю, архитектуру и колорит Средней Азии, рекомендуется выбрать для поездки Узбекистан.

Весной любителям пляжного отдыха уже можно лететь в Турцию. В этот сезон большинство курортов открыты для туристов, а температура воздуха становится комфортной для долгих прогулок вдоль моря. При этом купаться в нем будет все еще прохладно. Тем, кто ценит уединение и водные экскурсии, подойдут туры на Мальдивы. Весной там теплая погода и спокойные воды, подытожила эксперт.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь предупредила, что при подготовке к самостоятельной поездке в другую страну без путевки нужно обязательно оформить медицинскую страховку. Она отметила, что в случае каких-либо происшествий отсутствие документа повлечет серьезные траты.

