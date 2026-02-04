Стала известна трагичная судьба пропавшего в ХМАО подростка Пропавшего в ХМАО 15-летнего подростка спустя четыре дня нашли мертвым в лесу

Подростка, который пропал в Ханты-Мансийске четыре дня назад, нашли мертвым в лесу, сообщает региональное СУ СК России. По данным ведомства, при визуальном осмотре тела не обнаружили каких-либо признаков насильственной смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тело подростка обнаружено в лесном массиве в районе СОТ «Кедр» г. Ханты-Мансийска. При визуальном осмотре тела каких-либо признаков насильственной смерти не установлено, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 15-летний школьник пропал вечером 31 января. Парень не вернулся домой из школы и не отвечал на звонки родных. В городе организовали масштабные поиски пропавшего, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее краевое государственное казенное учреждение «Спасатель» сообщило о возобновлении поисков пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых по заявке правоохранительных органов. Там отметили, что спасатели продолжили исследовать тайгу. В региональном управлении Следственного комитета подтвердили проведение поисковых мероприятий.