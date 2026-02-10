Зимняя Олимпиада — 2026
Вкуснотища на замену творожной запеканке: всего-то нужно завернуть творог в тесто фило и запечь

Готовим пирог-улитку на замену творожной запеканке. Всего-то нужно завернуть творог в тесто фило и запечь, получается невероятная вкуснотища!

В процессе запекания тончайшие листы теста фило превращаются в невесомые, многослойные и невероятно хрустящие трубочки, которые контрастируют с нежной, сладковатой и слегка влажной творожной сердцевиной.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка теста фило, 500 г творога (5–9%), 2 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла (растопленного), ванилин или цедра лимона, щепотка соли. Разогрейте духовку до 180 °C. Для начинки смешайте творог, яйца, сахар, ванилин и соль до однородной массы. Расстелите на один лист фило и слегка смажьте его растопленным маслом. Сверху накройте вторым листом и также смажьте. Выложите полоску творожной начинки, сверните тесто в плотную колбаску вместе с начинкой. Повторите процесс с остальными листами теста, формируя 4-5 колбасок. Форму для выпекания выстелите пергаментом. Уложите творожные колбаски в форму по спирали, начиная от центра. Смажьте верх пирога оставшимся маслом. Выпекайте 35–45 минут до золотисто-коричневого, хрустящего цвета теста.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из слоеного теста и замороженной вишни.

Вкуснотища на замену творожной запеканке: всего-то нужно завернуть творог в тесто фило и запечь Готовим пирог-улитку на замену творожной запеканке. Всего то нужно завернуть творог в тесто фило и запечь, получает невероятная вкуснотища!
1 упаковка теста фило
500 г творога (5-9%)
2 яйца
150 г сахара
100 г сливочного масла (растопленного)
ванилин или цедра лимона
щепотка соли
Разогрейте духовку до 180°C.
Для начинки смешайте творог, яйца, сахар, ванилин и соль до однородной массы.
Расстелите на один лист фило и слегка смажьте его растопленным маслом. Сверху накройте вторым листом и также смажьте.
Выложите полоску творожной начинки, сверните тесто в плотную колбаску вместе с начинкой. Повторите процесс с остальными листами теста, формируя 4-5 колбасок.
Форму для выпекания выстелите пергаментом. Уложите творожные колбаски в форму по спирали, начиная от центра. Смажьте верх пирога оставшимся маслом.
Выпекайте 35-45 минут до золотисто-коричневого, хрустящего цвета теста.
