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01 августа 2025 в 05:00

Вкусно на поджаренный хлеб! Кабачковая намазка с запеченными овощами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусно на поджаренный хлеб! Кабачковая намазка с запеченными овощами! Эта нежная овощная паста с сыром станет вашим любимым перекусом! Ароматная, с легкой копченостью от запекания — просто пальчики оближешь!

Ингредиенты

  • Кабачок молодой — 1 шт. (около 300 г)
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Сыр плавленый — 2 шт. (200 г)
  • Зелень (укроп/петрушка) — пучок
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Овощи моем, чистим. Кабачок режем вдоль на 4 части, лук — на четвертинки, морковь — толстыми кружками. Чеснок оставляем в кожуре.
  2. Выкладываем овощи на противень, сбрызгиваем маслом. Запекаем при 200 °C 25–30 минут до мягкости и румяных подпалин.
  3. Готовые овощи очищаем от кожуры (с чеснока тоже). Перекладываем в чашу блендера.
  4. Добавляем плавленый сыр, зелень, соль и перец. Измельчаем до однородной пастообразной консистенции.

Ранее мы готовили котлетки из кабачка и крабовых палочек! Очень вкусно и необычно.

бутерброды
тосты
намазки
кабачки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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