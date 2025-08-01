Вкусно на поджаренный хлеб! Кабачковая намазка с запеченными овощами

Вкусно на поджаренный хлеб! Кабачковая намазка с запеченными овощами

Вкусно на поджаренный хлеб! Кабачковая намазка с запеченными овощами! Эта нежная овощная паста с сыром станет вашим любимым перекусом! Ароматная, с легкой копченостью от запекания — просто пальчики оближешь!

Ингредиенты

Кабачок молодой — 1 шт. (около 300 г)

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Сыр плавленый — 2 шт. (200 г)

Зелень (укроп/петрушка) — пучок

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

Овощи моем, чистим. Кабачок режем вдоль на 4 части, лук — на четвертинки, морковь — толстыми кружками. Чеснок оставляем в кожуре. Выкладываем овощи на противень, сбрызгиваем маслом. Запекаем при 200 °C 25–30 минут до мягкости и румяных подпалин. Готовые овощи очищаем от кожуры (с чеснока тоже). Перекладываем в чашу блендера. Добавляем плавленый сыр, зелень, соль и перец. Измельчаем до однородной пастообразной консистенции.

Ранее мы готовили котлетки из кабачка и крабовых палочек! Очень вкусно и необычно.