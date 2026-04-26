26 апреля 2026 в 07:33

Болгарская принцесса — вкуснятина на замену пицце: сытные горячие бутерброды с фаршем и яйцом

Фото: D-NEWS.ru
Горячие бутерброды «Принцесса», пришедшие из Болгарии, — это идеальная замена пицце, которая готовится быстро и просто. Хрустящий батон, сливочное масло и сочная начинка из фарша, яйца, сыра создают сытное блюдо.

Ингредиенты

Вам понадобится: 8–10 ломтиков батона, 300 г мясного фарша, 1 яйцо, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, 50 г сливочного масла.

Способ приготовления

В миске смешайте фарш, яйцо, тертый сыр, соль, перец, паприку и чеснок до однородности. Ломтики батона смажьте сливочным маслом с одной стороны. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, маслом вверх. Сверху на каждый ломтик выложите щедрую порцию мясной смеси, разровняйте. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки и полной готовности начинки. Подавайте горячими.

Ранее стало известно, как приготовить мягкие рулетики из творога, яиц и муки.

Проверено редакцией
Онищенко назвал топ смертоносных болезней в России на ближайшие пять лет
Стало известно, кому в 2027 году пересчитают пенсии
Натираю плавленые сырки и кидаю в салатник фасоль — салат «Нежданчик» за 5 минут: сытнее оливье и проще винегрета
Заворачиваю капусту в лаваш, и на огонь — пирог без замеса теста за 40 минут, сочнее и проще обычного
Утреннее наслаждение без хлопот: воздушный омлет на хрустящем тосте с лососем. Полезно, элегантно и невероятно вкусно
Дарья Иванова
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
