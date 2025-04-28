Вкуснее вы не ели! Чумовые конвертики из лаваша, а начинка просто шик! Нежнейшая курочка с овощами и тягучим сыром! Идеальный вариант сытного перекуса или ужина — золотистые конвертики с сочной начинкой из самых обычных продуктов.

Ингредиенты (4 порции)

  • Куриное филе — 300 г
  • Лаваш — 2 больших листа
  • Шампиньоны — 200 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сыр — 70 г (мягкий + твёрдый)
  • Греческий йогурт — 50 г
  • Яйцо — 1 шт. (для смазывания)
  • Кунжут — 1 ст. л.
  • Специи: соль, перец, паприка
  • Зелень (укроп) — по вкусу
  • Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление

 1. Начинка. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте 5 минут. Добавьте лук, грибы, перец и помидор. Тушите 7 минут. Вмешайте йогурт, тёртый сыр, чеснок и зелень.

2. Формовка. Лаваш разрежьте на квадраты. Выложите начинку, заверните конвертиком.

3. Запекание. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом. Запекайте 15 минут при 200°C до хрустящей корочки. Подавайте горячими со свежими овощами!

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