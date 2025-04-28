Вкуснее вы не ели! Чумовые конвертики из лаваша, а начинка просто шик! Нежнейшая курочка с овощами и тягучим сыром! Идеальный вариант сытного перекуса или ужина — золотистые конвертики с сочной начинкой из самых обычных продуктов.
Ингредиенты (4 порции)
- Куриное филе — 300 г
- Лаваш — 2 больших листа
- Шампиньоны — 200 г
- Помидор — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сыр — 70 г (мягкий + твёрдый)
- Греческий йогурт — 50 г
- Яйцо — 1 шт. (для смазывания)
- Кунжут — 1 ст. л.
- Специи: соль, перец, паприка
- Зелень (укроп) — по вкусу
- Оливковое масло — 2 ст. л.
Приготовление
1. Начинка. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте 5 минут. Добавьте лук, грибы, перец и помидор. Тушите 7 минут. Вмешайте йогурт, тёртый сыр, чеснок и зелень.
2. Формовка. Лаваш разрежьте на квадраты. Выложите начинку, заверните конвертиком.
3. Запекание. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом. Запекайте 15 минут при 200°C до хрустящей корочки. Подавайте горячими со свежими овощами!
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