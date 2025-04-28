Вкуснее вы не ели! Чумовые конвертики из лаваша, а начинка просто шик!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснее вы не ели! Чумовые конвертики из лаваша, а начинка просто шик! Нежнейшая курочка с овощами и тягучим сыром! Идеальный вариант сытного перекуса или ужина — золотистые конвертики с сочной начинкой из самых обычных продуктов.

Ингредиенты (4 порции)

Куриное филе — 300 г

Лаваш — 2 больших листа

Шампиньоны — 200 г

Помидор — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сыр — 70 г (мягкий + твёрдый)

Греческий йогурт — 50 г

Яйцо — 1 шт. (для смазывания)

Кунжут — 1 ст. л.

Специи: соль, перец, паприка

Зелень (укроп) — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление

1. Начинка. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте 5 минут. Добавьте лук, грибы, перец и помидор. Тушите 7 минут. Вмешайте йогурт, тёртый сыр, чеснок и зелень.

2. Формовка. Лаваш разрежьте на квадраты. Выложите начинку, заверните конвертиком.

3. Запекание. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом. Запекайте 15 минут при 200°C до хрустящей корочки. Подавайте горячими со свежими овощами!

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